En dan stem je op niks.

Op een parlement dat nagenoeg geen enkele zeggenschap heeft. Alle regels worden gemaakt door ongekozen commissies, die bestaan uit ambtenaren. En het parlement mag geen enkel voorstel doen. Of wetten tegenhouden, maar dat gebeurt nooit, want alle 700 (?) parlementsleden hopen ooit ook in in een commissie terecht te komen, want dan kun je nog meer belastingvrij graaien.

Lobbyisten en benoemde beroepspolitici, die hebben het voor het zeggen in de EU.

Een hele dure schijndemocratie is het. Poppenkast. Niets meer, niets minder.