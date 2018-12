Voorspelling. 2019 wordt awesome. Omdat Jesse Klaver dit jaar kletsnatte blokken in zijn houtkachel gooide, omdat Volkskrant-lezers afgelopen jaar massaal naar verre vakantiebestemmingen vlogen, en omdat Rob Jetten niet met de trein naar Katowice ging, wordt het gewoon weer heerlijk warm in 2019. We krijgen weer een topzomer. Met dank aan de climate design van onze linkse vrinden! We gokken van april tot oktober 2019 stralend weer, met 7 dagen strandweer per week, en iedere dag opeetkoe op de barbecue & maandenlang die meisjes in bikini.

Uw stijlloze redactie heeft een fantastisch jaar achter de rug - met als hoogtepunt de Bindende Basiswexit en het ondertekenen van de Akte van Verlatings op 1 november. Sindsdien zijn we baas - eigen baas - en heel erg vrolijk en blij. Ook een beetje verdrietig, want Bassie & Ebru sneuvelden in de begroting, en Zent in de chaos. Inmiddels zijn we botweg blijmoedig in onze boemkekke boomhutbunker en beloven ook in het nieuwe jaar het rechterbeen gestrekt te houden.

Wij heffen het glas met bubbels (uit de bonus) & wensen u een stijlloos 2019 met stukjes spek enzo & heel veel gezondheid en boerenverstand in het nieuwe jaar. Hou je veilig, zometeen.

Oant moarn.