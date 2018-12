Even los van de vraag of de intentie al niet te laag wordt gestaft... waarom speelt de consequentie niet mee? Iemand kan oprecht een fout begaan*, waarvan de consequentie de ene keer een kapotte plantenbak en de tweede keer een beeindigd meisjesleven kan zijn.

Laten we het alcoholgebruik gewoon even buiten beschouwing. Niet opletten en een kilometerpaaltje uit de grond rijden is sorry zeggen en een boete, niet opletten en een meisje doodrijden is een zwaardere straf. Het eerste moet gecorrigeerd worden voordat de consequentie zwaarder is, het tweede moet bestraft worden omdat er een heleboel onschuldige mensen met de gevolgen blijven zitten.

Ik vind dat logisch, maar het is het blijkbaar niet.

*Bij alcoholmobiliteit geldt wat mij betreft als automatische schuldverklaring bij dodelijke ongevallen. Of je het nou bedoelde of niet, het is gebeurd en het is de consequentie van je foute beslissing.