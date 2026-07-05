Dit verhaal is zó onwaarschijnlijk. AD pent kritiekloos over dat die Orlan 10 drones heel laag vlogen, om onder de radar te blijven. Vanaf de Noordzee. Dit terwijl die drones zoveel teringherrie maken met hun tweetaktmotor dat iedereen en z’n moeder wakker zou zijn geschrokken. https://t.co/e9p92SzLuU

Tijdje niks van gehoord maar juist dan zijn ze het gevaarlijkst (of zo): DRONES. Afgelopen donderdag publiceerde het Britse International Institute for Strategic Studies (IISS) een uitgebreid rapport over de 'Russische dronecampagne boven Europa'. Een rapport dat DPG-titels als het AD en HLN, bekend van dronepaniek, maar wat graag aangrijpen om de dronepaniek nog wat verder op te poken met stukjes die de verstrekkende conclusies klakkeloos overnemen met verwijzing naar verschillende dronemomenten. Terwijl er best wat voorbeelden zijn waarbij de dronepaniek niet alleen dronepaniek, maar zelfs TOTALE HYSTERIE bleek te zijn.

Een kritische noot is derhalve gewenst, en die kwam gelukkig ook. Bijvoorbeeld van Defensiedeskundige Patrick Bolder, en die verkoopt bij Omroep Brabant geen kolder: "De drones zijn niet gefilmd en konden ook niet worden neergeschoten. Maar IISS acht de kans groot dat ze vanaf Russische schepen zijn gelanceerd, omdat er op dat moment schepen op de Noordzee waren en omdat het past binnen het beeld van Russische hybride oorlogsvoering. Zij vinden dat voldoende bewijs, maar ik niet. Als je niet eens met zekerheid kunt vaststellen dat het drones waren, omdat ze niet zijn gefilmd, of om wat voor type drones het ging, dan kun je ook niet zeggen wie erachter zat."

Ook vriend van de show, dronewatcher en dronograaf (?) Wiebe de Jager zag dat de conclusie, dat de drones waarschijnlijk vanaf Russische schepen zijn gelanceerd, al te makkelijk getrokken wordt (lees zijn hele beschouwing HIERRR): "De kern van het IISS-rapport is gebaseerd op een terugkerend patroon: op momenten dat ergens in Europa drones werden gemeld, bevonden zich Russische of aan Rusland gelieerde koopvaardijschepen in de buurt van de kust. Op basis daarvan concluderen de auteurs dat het “zeer waarschijnlijk” is dat deze schepen als lanceer- of bergingsplatform voor drones hebben gediend. Maar nabijheid alleen bewijst geen oorzakelijk verband."

De Jager jaagt voort: "Het rapport presenteert geen fysiek bewijs dat een specifieke drone koppelt aan een specifiek schip. Er zijn geen waargenomen lanceringen, geen onderschepte besturingssignalen, geen wrakstukken, geen overtuigende videobeelden en geen telemetrie- of forensische gegevens waaruit blijkt dat een drone daadwerkelijk vanaf een Russisch schip opereerde. Sterker nog: in verschillende gevallen worden meerdere schepen als mogelijke lanceerlocatie genoemd, terwijl sommige zich op meer dan honderd kilometer van de gemelde dronewaarnemingen bevonden. Het gaat daarmee om hypotheses, niet om vastgestelde feiten."

Ofschoon het niet uit te sluiten is en zelfs heel goed mogelijk kan zijn dat (sommige van) de drones vanaf Russische schepen zijn gelanceerd, is het bewijs daarvoor dus zéér mager. Het rapport rammelt daardoor op essentiële punten, wat de DPG-titels er uiteraard niet van weerhield de paniek te zaaien waar die kan worden geoogst. Enfin, die kritische noot kunt u nu toch lezen met in het achterhoofd het aloude adagium: de meeste dronen zijn bedrog!