Van 2.000 naar bijna 10.000 per jaar, dat is 5,8% van alle overlijdensgevallen. Het is wat met die cultuur!

Het aantal euthanasiemeldingen in Nederland blijft stijgen. Zorgethicus Els van Wijngaarden onderzocht de oorzaken en waarschuwt dat er signalen zijn van de invloed van een haperende zorg op de wens om te sterven. pic.twitter.com/rNDsmrn7fN

"Waar de dood is, ben ik niet. En waar ik ben, is de dood niet." Maar over euthanasie moeten we het toch eens gaan hebben! Want in 25 jaar vijf keer over de kop, dan is er toch wel iets aan de hand. In 2025 was bij 174 gevallen "ondraaglijk psychisch leed" overigens de aanleiding, bij de overgrote meerderheid betreft het kanker of long- en vaatziekten. Maar goed, WELK SINISTER PLAN SPEELT HIER? Ten eerste, vergrijzing.

Ten tweede: cultuur. "De toename is volgens de onderzoekers deels toe te schrijven aan de tendens dat mensen tegenwoordig meer de nadruk leggen op hun eigen wensen en keuzes. Ook de seculariserende samenleving speelt een rol. Zo zijn de opvattingen over lijden aan het einde van iemands leven over de jaren heen veranderd, en is er meer aandacht gekomen voor kwaliteit van leven en sterven. Ook staat in het onderzoek dat euthanasie steeds zichtbaarder, bespreekbaarder en breder aanvaard is. Dat komt onder meer door aandacht in de (sociale) media en extra patiëntenvoorlichting."

Dus, wat is uiteindelijk wenselijk?

A. De D66-technocratie waarin enkel een basispsycholoog (v, 23) de aanvraag hoeft te beoordelen, een Amazon Prime-drone vervolgens op bestelling een flesje aflevert, en je op overheid.nl/euthanasie een AI-videobot van Sigrid Kaag met een zelf-afstelbare mate van 'Compassie' de levenslaat kan laten begeleiden.

B. De SGP-theocratie waarin het verboden is te sterven tenzij u Jezus als redder accepteert en de gemeenteraden van Staphorst, Urk, Elspeet, Grafhorst, Uddel het unaniem accorderen.

C. A of B.