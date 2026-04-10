Telegraaflezer WOEST om BN'ers in reclames
Voer voor discussie!
Uitstekende column onlangs in de Telegraaf over dat er te vaak BN'ers aanschuiven bij tv-programma's, geschreven door Tina Nijkamp, een BN'er die te vaak aanschuift bij tv-programma's. Ongetwijfeld tot ergernis van Telegraaflezer Heer H. (?), die zelf graag anoniem blijft en het liefst ook alleen geconfronteerd wordt met volstrekt anonieme mensen. Waarom, vraagt het heerschap zich af, zitten er altijd BN'ers in reclames, want "in de jaren 80 was er een iconische Calvé-reclame met Petje Pitamientje, een onbekend jongetje. Men spreekt er nog steeds over". Ja dat zal wel wezen Heer H. maar bedrijven willen natuurlijk niet per se dat er veertig jaar later nog over een reclame geouwehoerd wordt, zij willen gewoon dat iemand hun product koopt, en daartoe helpen BN'ers, anders zou niemand ze casten want het kost een godsvermogen. Reclames zijn natuurlijk ook niet ter aarde om anonieme mensen uit Noordwijk te vermaken, maar om anonieme mensen uit Noordwijk zover te krijgen iets aan te schaffen. Dat gezegd hebbende: reclames zijn inderdaad vervelend.
