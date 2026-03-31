In Nederland spreken we, ja wat eigenlijk? Maar in Friesland spreken ze Fries en bovendien steeds vaker zo blijkt. Omrop Fryslân schrijft: "Het aantal leerlingen dat Fries heeft gekozen als eindexamenvak is sterk toegenomen. Onderwijsorganisatie Cedin meldt dat het dit jaar om 200 leerlingen gaat: nooit eerder waren dat er zoveel. Het Fries, dat sinds 1974 als examenvak gekozen kan worden, had vorig jaar nog 147 examenleerlingen." En dat is een opmerkelijke ontwikkeling aan het Catalonië aan de Noordzee, want tussen 2023 en 2025 was het aantal juist sterk afgenomen. De verklaring is overigens niet heel exotisch; het aantal scholen dat het eindexamen in het Fries aanbood steeds dit jaar van 10 naar 14. En dat komt weer voort uit het zogeheten Taalplan Frysk dat voorschrijft dat "in 2030 het vak Fries in de onderbouw op adequaat niveau worden aangeboden in het hele Friese taalgebied. Ten tweede moet elke Friese leerling in datzelfde jaar de mogelijkheid hebben om voor het Fries als eindexamenvak te kiezen." Afijn, zoals wij altijd zeggen rond de lunch: "Better de bûk te barsten, as it iten bedoarn." Was Pritt er nog maar.