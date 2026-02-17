achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Fakkelman Max 'opgepakt in Syrië', FvD wil hem terughalen

wat de fakkel

Je hebt van die knakkers waar je eens in de zoveel tijd iets van meekrijgt en dan telkens weer beseft hoe mooi die periode was dat je helemaal niets van diegene meekreeg. Misschien wel de leider van dat klassement: Fakkelman Max van den Berg (heel dossier hier). Enorm populair bij halve psychoten die zich graag laten meeslepen door bizarre (vaak door complete psychoten opgehoeste) complottheorieën. Een tijdje geleden moest Max hiero naar de gevangenis maar hij nam de benen 'naar Palestina'. Dat werd uiteindelijk Syrië. Hij had daar de tijd van zijn leven; beetje schizofilmpjes maken, rondhangen in X-spaces en op straat oproepen tot jihad (valt daar altijd in de smaak!), maar nu schijn Max dus ineens te zijn OPGEPAKT. Overgeleverd aan de grillen van al-Sharaa. Gelukkig schiet Gideon van Meijeren meteen te hulp door opheldering te vragen bij Buitenlandse Zaken. Kennelijk heeft Forum, ondanks dat het de Partij van Lidewij weer lukt het grote publiek aan te spreken volgens de peilingen, de bruggen met GGZ-rechts nog altijd niet verbrand. Goh!

Is zo

Tags: fakkeldebiel, max van den berg, syrieganger
@Zorro | 17-02-26 | 16:05 | 132 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Politici geven FvD de schuld. LEKKER MAKKELIJK

Falsettokoor van fulminerende kartelpolitici met fakkels naar de fractiebunker van Forum

@Van Rossem | 07-01-22 | 20:00 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.