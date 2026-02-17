Fakkelman Max 'opgepakt in Syrië', FvD wil hem terughalen
Er circuleren berichten dat een Nederlandse staatsburger, Max van den Berg, in Syrië is gearresteerd en daar in detentie zit. Over de feiten en omstandigheden bestaat op dit moment nog veel onduidelijkheid.— Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) February 17, 2026
Ik heb hierover spoedvragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse… pic.twitter.com/wOzZQvNsqH
Je hebt van die knakkers waar je eens in de zoveel tijd iets van meekrijgt en dan telkens weer beseft hoe mooi die periode was dat je helemaal niets van diegene meekreeg. Misschien wel de leider van dat klassement: Fakkelman Max van den Berg (heel dossier hier). Enorm populair bij halve psychoten die zich graag laten meeslepen door bizarre (vaak door complete psychoten opgehoeste) complottheorieën. Een tijdje geleden moest Max hiero naar de gevangenis maar hij nam de benen 'naar Palestina'. Dat werd uiteindelijk Syrië. Hij had daar de tijd van zijn leven; beetje schizofilmpjes maken, rondhangen in X-spaces en op straat oproepen tot jihad (valt daar altijd in de smaak!), maar nu schijn Max dus ineens te zijn OPGEPAKT. Overgeleverd aan de grillen van al-Sharaa. Gelukkig schiet Gideon van Meijeren meteen te hulp door opheldering te vragen bij Buitenlandse Zaken. Kennelijk heeft Forum, ondanks dat het de Partij van Lidewij weer lukt het grote publiek aan te spreken volgens de peilingen, de bruggen met GGZ-rechts nog altijd niet verbrand. Goh!
Is zo
FvD is opeens voor het terughalen van Syriëgangers https://t.co/7SXNtKRrKU— Frank Tieskens (@franktieskens) February 17, 2026
Reaguursels
