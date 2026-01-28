Stel er is een film over Nederland in de jaren '60 en '70 met een vrouw die eerst de hele tijd haar tieten laat zien en daarna boos is dat ze door mannen alleen maar als lustobject wordt beschouwd, er is ook een verhaallijn over een vrolijke gastarbeider die onder erbarmelijke omstandigheden in een pension wordt weggestopt, ergens duikt een Surinamer op, er wordt gevrouwenvoetbald en iedereen kijkt gezellig samen naar het Nederlands Elftal op de televisie. Dan zou u natuurlijk zeggen: WAT EEN VERSCHRIKKELIJKE WOKE DEUGFILM, DAAR GAAN WE NIET HEEN.

Maar: u werkt niet bij Het Parool. Dan zou u namelijk eerst gaan zeiken dat u niet snapt welke 'Johan' wordt bedoeld in de titel 'Land van Johan', daarna dat een film van een man over mannen die naar een man kijken alleen maar voor mannen bedoeld is, en dan dat een film over Nederland niet positief mag zijn. "Ik zeg niet dat de bedoelingen slecht zijn. Niet alleen de vrouw, ook de man is naakt te zien. En er wordt een poging gedaan om de ervaringen van niet-Europese immigranten in de film op te nemen door de toevoeging van de Marokkaanse ‘gastarbeider’ Ab (Ibrahim Hadi). Maar zelfs dit laat ons uiteindelijk zien hoe geweldig Nederland altijd al geweest is." Walgelijk zeg, Nederland geweldig vinden. Helaas, Terstallemans, doe nog maar eens opnieuw een film maken want deze is, voor Het Parool tenminste, niet woke genoeg.