Zucht. Woke deugfilm Land van Johan niet woke en niet deugend genoeg voor Het Parool
Nee maar woke bestaat juist niet, en als het bestaat, is het juist goed
TRAILERT
Stel er is een film over Nederland in de jaren '60 en '70 met een vrouw die eerst de hele tijd haar tieten laat zien en daarna boos is dat ze door mannen alleen maar als lustobject wordt beschouwd, er is ook een verhaallijn over een vrolijke gastarbeider die onder erbarmelijke omstandigheden in een pension wordt weggestopt, ergens duikt een Surinamer op, er wordt gevrouwenvoetbald en iedereen kijkt gezellig samen naar het Nederlands Elftal op de televisie. Dan zou u natuurlijk zeggen: WAT EEN VERSCHRIKKELIJKE WOKE DEUGFILM, DAAR GAAN WE NIET HEEN.
Maar: u werkt niet bij Het Parool. Dan zou u namelijk eerst gaan zeiken dat u niet snapt welke 'Johan' wordt bedoeld in de titel 'Land van Johan', daarna dat een film van een man over mannen die naar een man kijken alleen maar voor mannen bedoeld is, en dan dat een film over Nederland niet positief mag zijn. "Ik zeg niet dat de bedoelingen slecht zijn. Niet alleen de vrouw, ook de man is naakt te zien. En er wordt een poging gedaan om de ervaringen van niet-Europese immigranten in de film op te nemen door de toevoeging van de Marokkaanse ‘gastarbeider’ Ab (Ibrahim Hadi). Maar zelfs dit laat ons uiteindelijk zien hoe geweldig Nederland altijd al geweest is." Walgelijk zeg, Nederland geweldig vinden. Helaas, Terstallemans, doe nog maar eens opnieuw een film maken want deze is, voor Het Parool tenminste, niet woke genoeg.
Als je een recensie schrijft in een krant, brengt dat bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee
Walgelijke misogyne racist Eddy Terstall bij walgelijke misogyne racisten GeenStijl
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Land van Johan in het StamCafé
TRAILER van de nieuwe Terstall
Vergeet alle verkiezingsdebatten. Kijk deze film
Bindende stijlloze cultuurtip
De GeenStijl Podcast: Eddy Terstall over Vrij Links, gymnasium-links en woke rechts
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Lees. Eddy Terstall & de Vastberaden Rebellenclub
Zeldzaam. Twee mensen die redelijke dingen zeggen. Op links, in Vrij Nederland. WAT IS DEZE TOVENARIJ?
'Eddy Terstall is een rooie rechtse reaguurder'
Het zijn maar 32 tweets of zo dus we willen niet helemaal angeladejong gaan qua whaargblaargh eddyshaming, maar het zijn 32 tweets die het gelijk & de noodzaak van Eddy's Vrij Linkse manifest helemaal onderstrepen.