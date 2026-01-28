achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Zucht. Woke deugfilm Land van Johan niet woke en niet deugend genoeg voor Het Parool

Nee maar woke bestaat juist niet, en als het bestaat, is het juist goed

TRAILERT

Stel er is een film over Nederland in de jaren '60 en '70 met een vrouw die eerst de hele tijd haar tieten laat zien en daarna boos is dat ze door mannen alleen maar als lustobject wordt beschouwd, er is ook een verhaallijn over een vrolijke gastarbeider die onder erbarmelijke omstandigheden in een pension wordt weggestopt, ergens duikt een Surinamer op, er wordt gevrouwenvoetbald en iedereen kijkt gezellig samen naar het Nederlands Elftal op de televisie. Dan zou u natuurlijk zeggen: WAT EEN VERSCHRIKKELIJKE WOKE DEUGFILM, DAAR GAAN WE NIET HEEN.

Maar: u werkt niet bij Het Parool. Dan zou u namelijk eerst gaan zeiken dat u niet snapt welke 'Johan' wordt bedoeld in de titel 'Land van Johan', daarna dat een film van een man over mannen die naar een man kijken alleen maar voor mannen bedoeld is, en dan dat een film over Nederland niet positief mag zijn. "Ik zeg niet dat de bedoelingen slecht zijn. Niet alleen de vrouw, ook de man is naakt te zien. En er wordt een poging gedaan om de ervaringen van niet-Europese immigranten in de film op te nemen door de toevoeging van de Marokkaanse ‘gastarbeider’ Ab (Ibrahim Hadi). Maar zelfs dit laat ons uiteindelijk zien hoe geweldig Nederland altijd al geweest is." Walgelijk zeg, Nederland geweldig vinden. Helaas, Terstallemans, doe nog maar eens opnieuw een film maken want deze is, voor Het Parool tenminste, niet woke genoeg.

Als je een recensie schrijft in een krant, brengt dat bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee

Walgelijke misogyne racist Eddy Terstall bij walgelijke misogyne racisten GeenStijl

Tags: eddy terstall, woke is dood, leve woke
@Ronaldo | 28-01-26 | 16:00 | 109 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast: Eddy Terstall over Vrij Links, gymnasium-links en woke rechts

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 30-03-25 | 09:05 | 65 reacties

Lees. Eddy Terstall & de Vastberaden Rebellenclub

Zeldzaam. Twee mensen die redelijke dingen zeggen. Op links, in Vrij Nederland. WAT IS DEZE TOVENARIJ?

@Van Rossem | 12-08-18 | 13:03 | 0 reacties

'Eddy Terstall is een rooie rechtse reaguurder'

Het zijn maar 32 tweets of zo dus we willen niet helemaal angeladejong gaan qua whaargblaargh eddyshaming, maar het zijn 32 tweets die het gelijk & de noodzaak van Eddy's Vrij Linkse manifest helemaal onderstrepen.

@Van Rossem | 18-05-18 | 15:00 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.