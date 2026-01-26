Arie Boomsma verschrikkelijke vent!!
We! Schakelen! Even! Over! Naar! Instagram! Waar! Arie! Ate! Boomsma! Klaarblijkelijk! Zijn! Volgers! Iedere! Week! Trakteert! Op! Een! Uitdaging! Of! Zoals! Ze! In! Het! Engels! Zeggen! :! Challenge!. Bijvoorbeeld! Neem! Nooit! Je! Telefoon! Mee! Naar! De! Wc! En! Deze! Week! Stoppen! Met! Uitroeptekens! Want! Dat! Maakt! Je! Meer! Bewust! Van! Wat! Je! Doet!. Grappig! ,! Want! Het! Uitroepteken! In! Al! Zijn! Domme! ,! Aanstellerige! Blijheid! Is! Een! Beetje! De! Arie! Boomsma! Onder! De! Leestekens!. Hoe! Dan! Ook! Hij! Wil! U! Alleen! Helpen! Te! Zorgen! Dat! U! Iets! Bewuster! Bent! Van! Hoe! U! Leeft!. Misschien! Wel! Zo! Bewust! Dat! U! A)! Een! Slaaproutine! Gaat! Bijhouden! En! B)! Dat! Ding! Vervolgens! Onbeschaamd! Op! Sociale! Media! Plempt! ,! Waardoor! Iedereen! Gaat! Hopen! Dat! U! Naast! Uw! Daadwerkelijke! Ook! Uw! Digitale! Smoel! Dichtplakt!. Trouwens! :! Harry! Mulisch! Schreef! Het! Hele! Dikke! Boek! De! Ontdekking! Van! De! Hemel! En! Geen! Idee! Hoeveel! Uitroeptekens! Daar! Precies! In! Staan! Maar! Wat! Zouden! Wij! Arie! Boomsma! Graag! Met! Een! Hardcover! Exemplaar! Tegen! Het! Achterhoofd! Slaan!. Spreekwoordelijk! Dan! Hè!
Reaguursels
