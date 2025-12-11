In het kader van wie of wat zullen we vandaag eens in de spotlights zetten en wat heeft het te maken met het klimaat kunnen wij met trots melden: HOERA het is vandaag de Internationale Dag van de Bergen! Je kunt er skiën, snowboarden, klimmen, wandelen, kletteren, kamperen, paragliden, mountainbiken, wielrennen, langlaufen, slapen, wonen, eten, sterven, champagne toeteren in St. Moritz of Courchevel of lekker bij de familie Moosbrugger op bezoek bij Gasthof Post, misschien ziet u nog wel een beroemdheid! In de bergen ziet u gemzen, marmotten, lynxen, beren, allerlei vogels, bokken, wolven, gieren, herten, salamanders en tal van andere mooie lullen. Je kunt terechtkomen in een lawine, van een klif joekelen, meegesleurd worden in een bergrivier, in een gletsjerspleet verdwijnen, overlijden door hoogteziekte of gewoon uw vriendin achterlaten in de vrieskou. Mooi man, bergen. Gefeliciteerd iedereen!