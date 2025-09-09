achtergrond

Kroongetuige in Taghi-zaak Nabil B. komt na acht jaar vrij

Gefeliciteerd dan maar

Kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. komt vrij, zo bepaalt het gerechtshof in Amsterdam. Hij zat sinds 2017 een straf van 10 jaar uit maar mag 2 jaar voor het uitzitten daarvan een verzoek tot vrijlating doen. Nabil B. kreeg sowieso al strafvermindering omdat hij belastende verklaringen aflegde over spil in het Mocromaffia-web Ridouan Taghi. Het hof willigt zijn verzoek nu dus in en beslist dat zijn voorlopige hechtenis moet worden opgeheven. Overigens betekent dat niet dat hij voorgoed vrij man is want het hoger beroep dient nog: "Tot slot benadrukt het hof dat het te zijner tijd tot een eindoordeel komt in de strafzaak tegen B. Dan zal blijken, indien het hof daaraan toekomt, welke strafoplegging passend en geboden is." In dit kroongetuige-traject werden de broer en advocaat van Nabil B. (zelf geen lieverdje) in koelen bloede vermoord, waardoor niemand rond de kroongetuige en het Marengo-proces veilig leek. En nu mag Nabil B. onder voorwaarden (zoals zich beschikbaar houden om te getuigen) zelf weer zijn boodschapjes halen. Hoe hij er inmiddels uitziet weten we niet, ondanks dat het OM nogal wat blunders beging met zijn foto's. Waarschijnlijk een mooie dag voor Nabil B. maar of hij zich daadwerkelijk ooit nog vrij zal voelen is een tweede.
Hele beslissing van het hof HIERRR.

Tags: nabil b.
@Dorbeck | 09-09-25 | 10:29 | 76 reacties

