Kijk wat we natuurlijk niet kunnen hebben in de politiek is dat je als (al twee keer gevallen) kabinet afspreekt om de rode diesel toch niet opnieuw in te voeren dat er dan allemaal mensen van dat kabinet op tv gaan zeggen dat ze dat een prima maatregel vinden. Je zou dan haast kunnen gaan denken dat er normale mensen in de regering zitten, die elkaar iets gunnen en bij een pijnlijk compromis even op hun lip bijten.

Heel goed dus staatssecretaris Tuinman (die niet over landbouw gaat, denken we, red.) vanochtend bij WNL het plan van zijn eigen kabinet om de rode diesel toch niet opnieuw in te voeren OERDOM noemt. Een OERDOM plan. We schrijven het op. Een normaal iemand die een plan OERDOM noemt, loopt weg uit een kabinet dat die OERDOMME maatregel neemt, of verzint een iets minder dom plan om alsnog het geld te bezuinigen om de accijns op de benzine lager minder hoog te houden. Maar dat zal wel door onze OERDOMME kijk op politiek komen. Het is juist heel slim dat BBB (mogelijk uit woede over het lekken van deze OERDOMME deal) nu zelf in de aanval gaat. BBB levert! Popcorn ja.