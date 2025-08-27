Je zal maar Lamine Yamal zijn, he? Je hebt een Europese titel op zak, speelt wekelijks de sterren van de hemel bij het uit de as herrezen Barcelona, krijgt daarvoor een salaris van 30 miljoen per jaar en staat op het punt om je eerste Gouden Bal te winnen terwijl je pas 18 JAAR BENT. Zo'n leven, zou dat niet ontzettend eenzaam zijn? Nou, voorlopig niet. Yamal heeft namelijk de 25-jarige Argentijnse rapster Nicki Nicole aan de haak geslagen. Een relatie die, laten we eerlijk zijn, op walging had kunnen rekenen als ze leeftijdsverhoudingen andersom waren. Gelukkig is de mannelijke partij in dezen de jongste, dus valt het gewoon onder 'scoren buiten het veld'. Dat gun je zo'n jongen, zeker na alle negatieve aandacht omtrent zijn achttiende verjaardagsfeestje, waarop Yamal allerlei onzedelijk gezelschap zou hebben genoten en bovendien dwergen in de bediening had. Dat terwijl iedereen weet dat een echt feestje geen echt feestje is zonder mensen met groeistoornissen in de bediening, vraag maar aan Event Center Dordrecht. Die kleine Spanjaard lijkt nog voor zijn twintigste alles te hebben wat zijn hartje ooit zou kúnnen begeren. We kunnen ons niet voorstellen dat dit ooit nog eens godsgruwelijk misgaat.