Welja. Het veelgeplaagde Ter Apel heeft er een acute crisis bij. "Het gebouw waar het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het Groningse Ter Apel zit, is woensdag aan het einde van de ochtend ontruimd. Dat bevestigt een IND-woordvoerder. In de postkamer is vermoedelijk een poederbrief aangetroffen." Vast van een boze ambtenaar die het niet eens was met het nieuwste inspectierapport! Later meer.

UPDATE 15:45 - Boel weer open, geen gevaarlijke stoffen gevonden