Weet u waar er ook een bezetting gaande is? Op de hogeschool van Velp! Dat is een soort universiteit maar dan met hbo'ers. U wist niet dat die studenten leerlingen het ergens niet mee eens zijn, u wist niet eens dat er een hogeschool in Velp staat en nu u erover nadenkt hebt u vast weleens gehoord van Velp. Nou, de leerlingen hebben een EISENPAKKET hoor. "Daarin willen zij onder meer het gesprek aan over de banden van de hogeschool met grote bedrijven die, in hun ogen, geld verdienen over de ruggen van boeren en de fossiele industrie steunen." Occupy Velp! Tering, het ziet eruit als een extreem ruige demo. 's Ochtends allemaal bananenpannenkoekjes bakken met behulp van zo'n Campingaz CP250. Kopje Clipper-thee erbij. En dan maar roepen: boe boe boe, school boe boe boe. Geen zorgen hoor, kindertjes in Velp. We zien jullie. We horen jullie. Jullie zijn de 1%. Ga zo door echt een heel knappe actie!