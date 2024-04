Kennelijk zitten er 'extreem veel slakken' in de tuin. Hebt u net met behulp van de buurvrouw van die plantjes bij het tuincentrum tussen de voegen gepropt. SLAKKEN. Maar wat kunt u ertegen doen? De tips van die tuinbeheerder bij NH: tip 1 neem maar andere planten, en tip 2 leer maar van slakken houden. Nou mooi niet, slakken zijn echt teringlijers, vooral naaktslakken. Ze vreten de anemonen en de margrieten op, en we willen ze niet, en ze mogen branden in de hel. Of in de pan en dat is meteen tip 1: roombotertje uit de koeling halen, oven op 200, boter + sjalotje + knoflook + peterselie + zout + peper en natuurlijk een flinke beuk witte wijn mixen. Beetje boter in die schelp (AD zou zeggen: in z'n tiny house), dooie slak terugdouwen, lading boter over slak, boterside up in een ovenschaaltje peren en huppa vijf minuten in de oven met die joekels! Maar wel die knakkers met huisjes, naaktslakken gooit u maar lekker in de prullenbak ofzo. Tip 2: neem loopeenden.