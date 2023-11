Zo. Het onderwijsdebat in Nederland is opeens een stuk interessanter geworden. De politie heeft, na allerlei geruchten, aan RTL Nieuws bevestigd dat Thierry Baudet op gisteravond op zijn hoofd is geslagen door een minderjarige jongen. Dat maakt wat de jongen heeft geflikt zeker niet minder schadelijk voor de democratische rechtsorde en zijn daad al helemaal niet minder nieuwswaardig. Van politici blijf je af. Of je nou 9 bent of 99. En als je het OM bent, of de Groningse politie, dan geef je informatie over dader en motief. Tenminste, in een rechtsstaat die de bescherming van de democratie hoog in het vaandel heeft staan.

UPDATE: Dader is een 15-jarige jongen uit Groningen, meldt RTL Nieuws

UPDATE: Bericht politie nogal summier: "Kort na het incident heeft de politie de verdachte aangehouden. Hij wordt verhoord. De politie is een onderzoek gestart naar het incident. We spreken onder meer met getuigen en we bekijken beelden. Op (sociale) media gaan video’s rond van het incident. We vragen iedereen hier voorzichtig en zorgvuldig mee om te gaan."

UPDATE: Baudet heeft een fikse hoofdwond, aldus Gideon van Meijeren bij Ongehoord NU.nl

UPDATE: Baudet staat pers te woord in Den Haag, vermoedt dat dader uit Antifa-achtige hoek kwam, noemt het een "politieke aanslag".

VIDEO: Minderjarige jongen zoekt publiciteit