Tering jantje jongens. Thierry Baudet krijgt weer klappen tijdens zijn campagne, dit keer tijdens een bijeenkomst in een café in Groningen. Blijf gewoon met je tengels van die gast af. Baudet is nu onderweg naar het UMCG in Groningen, het lijkt goed met hem te gaan. Maar verder gaat het slecht.

UPDATE: Aanval gebeurde tijdens een FvD-event in cafe The Cabin in Groningen. Op de video is te zien dat iemand Baudet eerst met een vuist en daarna met een fles op zijn hoofd mept

UPDATE: Er is iemand opgepakt, meldt de politie aan RTL Nieuws

UPDATE: Veel (terecht geschokte) reacties politici, nu ook van de MinPres

UPDATE: Gezellig type met 'Pim Fortuyn is dood' jas bij politiebureau in Groningen

UPDATE: Baudet is door traumachirurg behandeld, meldt FvD: "Hij is met een bierfles op zijn achterhoofd geslagen en tevens net naast zijn oog op de rand van zijn slaap geraakt. Een beveiliger raakte eveneens gewond aan zijn gezicht. We zijn ons aan het beraden of het evenement in Zwolle door kan gaan. Zsm meer."

UPDATE: Beeld uit andere hoek. Dader doet eerst of hij op de foto wil en begint dan te meppen.

UPDATE - Dader op beeld

Vermoedelijke dader tijdens arrestatie

Dader afgevoerd

Eerst samen op de foto

ONDERTUSSEN: Sidney Smeets stelt alleen maar vragen