Frans Timmermans, de lijsttrekker van combi GroenLinks/PvdA, heeft kenbaar gemaakt hoe hij het één en ander wil gaan belasten. De plannen lijken zo gebaseerd op het gezwets van Schimmelpenninck dat vermogen per definitie fout is; het is oneerlijk en dus zou het zwaarder belast moeten worden. Meestal worden dit soort ideeën niet aan de man gebracht via inhoudelijke argumenten, maar via het neerzetten van een beeld: de gierige rijkaard, de Gillis-achtige proleten die iedereen een loer proberen te draaien. Een godwin over de jaren 30 zullen we maar achterwege laten. Het zijn dus mensen die wij niet zijn, dus u heeft niks te vrezen want dit gaat alleen over miljoenen, aldus Timmermans. Maar een factcheck leert dat dit een leugen is. De hele vermogensongelijkheidsdiscussie is waanzinnig, want Nederland heeft één van de meest gelijke verdelingen.

Maar dat weerhoudt Timmermans er niet van om gewoon vermogens nog zwaarder te belasten. Zo wil hij die verschrikkelijk oneerlijke belasting, de erfbelasting, flink verhogen. Als uw ouders na lang zwoegen en prudent te hebben geleefd u tot EUR 100.000 achterlaten dan wordt 25% van dat bedrag geroofd (belastingvrije voet is dan wel EUR 27.000). Alles tussen de EUR 100.000 en EUR 200.000 zal tegen 35% worden belast en alles hierboven tegen 45%!!

Wat ook altijd vergeten wordt, is dat een dergelijke hoge en progressieve erfbelasting consequenties zal hebben voor de kapitaalsallocatie. Buiten de vele ontwijkmogelijkheden, gaat het effect namelijk ook zijn dat de ouders niet meer gaan sparen maar gaan consumeren. Het ultralinkse beleid van Timmermans ontmoedigt dus goed huisvaderschap; consumptie ten faveure van investeren. Dat voorspelt weinig goeds met betrekking tot toekomstige productiviteit en economische groei.

Verder zal met minder investeringen en meer consumptieve vraag, de inflatie een dingetje gaan worden (verdere onbalans tussen vraag en aanbod). Dus bovenop de enorme inflatie door de Groene omwenteling, kan dit er ook nog bovenop komen.

En dan moeten we de oudjes niet vergeten, want Timmermans wil de ouderenkorting afschaffen (EUR 5,4 miljard lastenverzwaring) en de algemene heffingskorting voor AOW-gerechtigden (EUR 5,2 miljard lastenverzwaring).

En alle huizenbezitters met hypotheek, die kunnen de hypotheekrenteaftrek op termijn geheel vergeten. In 2028 zal deze al voor de helft zijn afgebouwd, als het aan Timmermans ligt; een lastenverzwaring van EUR 5,5 miljard.

Timmermans gaat dus de erfenissen, de pensioenen, de AOW en het voordeel van de hypotheekrenteaftrek om zeep helpen. Met zijn allen in de goot en miserabel is waar dit eindigt. Als dit die gelijkheid is die wordt gepropageerd door linkse politici, dan mogen ze die houden.

En dat brengt mij op een heikel punt, want Omtzigt zei van de week niet met de PVV te willen regeren, wat automatisch betekent dat de club van Timmermans gaat aanschuiven in de coalitie (wellicht niet Timmermans in persona, want voor hem is het Premier of niets want de rest is hem te min). Dat zit mij niet lekker. En vanaf de andere kant bekeken, betekent een stem op Omtzigt dus dat de PVV niet in een coalitie kan worden opgenomen, terwijl de pro-Hamas protesten toch echt wel hebben laten zien dat het veel beter geweest zou zijn als de PVV de afgelopen decennia had mee geregeerd (of dat de coalitiepartijen een aantal van zijn immigratiestandpunten hadden overgenomen). Een stem op Omtzigt zou dus niet tot de broodnodige vergaande veranderingen in het immigratiebeleid kunnen leiden. Wellicht beter als een groot gedeelte van de zetels die Omtzigt van BBB heeft afgesnoept weer terugkeren naar Lientje en Mona…