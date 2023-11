Leer nou gewoon eens NEE! zeggen tegen die drammerige kleuters. Begin BOE! te roepen als zo’n pathetische woketivist een podium beklimt met een sneu spandoek en begin die uit te fluiten, wedden dat de rest van de kudde ineens meedoet. Een schaap over de dam enzo.

Bij de minste of geringste weerstand breken die lui en zakken ze ineen tot een meelijwekkend hoopje ellende dat alle gedragingen van een kleuter heeft.

Laat je serieus kleuters bepalen wat goed is en wat niet?!

Het is een oude wat rare en nuffige traditie, maar tradities, oude gebruiken is wat bind. We geven het allemaal op, we laten het allemaal verdwijnen en zie wat het resultaat is. Een verweesde verdwaast land met dat nergens voor staat nergens nog nee op kan of durft te zeggen en in een poging moreel het juiste te doen het tegengestelde bereikt.

Het zal me niets verbazen dat er een opleving komt van oude nuffige tradities of een jaar of wat. Een dikke middelvinger naar al die drammende lege oppervlakkige clowntjes die met grote woorden achter de meute aanlopen zonder een seconde stil te staan bij wat ze doen.

‘De boel bij elkaar houden’ drijft de boel uit elkaar. Wie iedereen tevreden wil stemmen stemt niemand tevreden. Het is maar een kinderfeestje. Het is een traditie, het is een stukje cultuur dat uitgegumd wordt, Nederland laat zich koloniseren en de bevolking dient zich aan te passen aan de kolonisten.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.