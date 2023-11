Ze zeggen zwarte piet af te willen schaffen. Eigenlijk willen ze de hele sinterklaastraditie af schaffen. Weg sinterklaas feest!



Dat betekent dat dit een aanval is op het geloof. En de viering van de Heilige Sint Nicolaas!



Stukje bij beetje worden de mensen die wel in de beschermheilige geloven, en de traditie willen behouden, zwart gemaakt en ontmenselijkt.

Want dat zijn, als men KOZP gelooft, racisten.

Stukje bij beetje wordt zo ook een stukje Judeo-christelijke (dixit: Ayaan) gedemoniseerd.



Daarbij maakt men ook gebruik van pseudogeschiedenis / geschiedvervalsing. Zwarte Piet zou blackface zijn, en zowel Sint Nicolaas als Zwarte Piet zouden medio 19e eeuw "verzonnen" zijn door een schoolleraar.

Dat is niet waar, maar daar gaat het niet om.



Imho, dit gaat niet over raciale gelijkheid of inclusiviteit, maar over haat tegen een christelijke traditie dat door een meerderheid van blanke inheelse NLers wordt gevierd,. Dus: christenhaat vermengd met blanken haat en de racistische "black supremacy" ideologie.

en.wikipedia.org/wiki/Anti-Christian_...

en.m.wikipedia.org/wiki/Black_suprema...



De NLse gemeenten zijn de wensen van KOZP in voldoende mate tegemoet gekomen.



Wat doen we nu met de toenemende blanken- en christenhaat (en jodenhaat) in NL? Hoe gaan we die bestrijden? Komen we ook een keer op voor de rechten van ook de groep blanken, christenen en joden? Gaan we weer proberen te polderen? Of geven we onszelf over?