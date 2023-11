Op dag 100 hadden we er al tabak van en nu zitten we op dag 628 dus laten we maar weer eens een update doen van de chronische ellende in Oekraïne. Het centrum van de strijd is nog steeds Avdiivka, een stadje als Stadskanaal of Hendrik-Ido-Ambacht met 32.000 inwoners, waar er nog circa 1.500 van over zijn. De Russen hebben 40.000 man en honderden tanks en pantservoertuigen aan drie kanten van het stadje verzameld en het wachten is op een derde aanvalsgolf - de eerste twee zijn mislukt. Er zijn al ontelbaar veel soldaten in de meatgrinder gesmeten (660 op de ene dag, 680 op de volgende dag, enzovoorts) en dat zullen er nog veel meer worden. Avdiivka is voor Oekraïne de poort richting Donetsk, dat slechts 20 kilometer verderop in de gelijknamige 'Volksrepubliek' ligt. Voorts: het is (ook) slecht weer in het oosten van Oekraïne en dat zorgt ervoor dat wegen onbegaanbaar zijn, drones (die af en aan vliegen) moeite hebben door de stormachtige wind in te beuken en loopgraven zijn volgelopen met water en modder.

ISW: "A Ukrainian reserve officer assessed that mud will make many roads near Avdiivka impassable, complicating logistics for both sides. Russian milbloggers claimed that recent heavy rains led to reduced shelling and that strong winds and rain interfere with Russian drone operations and complicate offensive operations in western Zaporizhia Oblast. Russian sources also circulated footage purporting to show mud and rain filled Ukrainian trenches. ISW continues to assess that fall weather conditions will decrease the tempo of Russian and Ukrainian operations but not halt them entirely, and that fighting will continue on both sides throughout the winter months as it did in the winter of 2022-2023 and in the years between 2014-2022."

Veel lijken, veel ellende, veel narigheid, weinig perspectief. Bent u weer (een beetje) bij.

Het is ook zo ongeveer het enige dat we uit te delen hebben

Want dit komt niet goed natuurlijk

Russen maken dopey andere Russen (?) af