@Kapitein Sjaak Mus | 13-11-23 | 15:08: Het meeste kwam via eigen contacten. De ouders verhuizen Amsterdam uit en laten zoon achter met een apartement. Die verhuurt het aan vrienden voor een mooi prijsje. Die onderverhuren weer. Die onverhuurders doen weer illegaal AirBnB. Allemaal voor bodemprijzen omdat het zo laagdrempelig was. Misschien bent u eerbiedig alleen met Funda en Kamernet op zoek geweest. Maar tot ongeveer 2019 was het nog goed te doen om een kamer binnen de ring te vinden voor onder de 600. En alle goedkoopsten waren voor de dames onder elkaar. AirBnB vaagde het aanbod wel uit tussen 2014 en 2019. Maar als ik rondvraag waren er tot Corona nog mensen die jaren lang voor minder dan 600 in hun kamertje zaten. De afspraak gemaakt en jaren lang geen hogere prijs. Zo doen vrienden dat met onderverhuur. In Nieuw West en Bijlmer is het opzich nog wel de gewoonte, maar dat is ver genoeg dat het niet echt telt als binnenstad. In de wijken waar m'n oude stapvrienden woonden zaten destijds ook niet-westerse huishoudens. Specifiek het soort dat niet met de Nederlanders mengde. Die wonen er nog steeds. Hoefden niet te verhuizen. Dat zal wel sociale huur zijn. Met hun meerdere invalide parkeerplaatsen en vuilnisdumpingen. Tot ze die aan de doorstroom kunnen krijgen is er in mijn hoofd geen ruimte voor al de nieuwe aanwas.