David Bowie - Song For Bob Dylan

Oh, hear this Robert Zimmerman

I wrote a song for you

About a strange young man called Dylan

With a voice like sand and glue

Some words had truthful vengeance

That could pin us to the floor

Brought a few more people on

And put the fear in a whole lot more

Dylan zong over dingen waar toen niemand over durfde te zingen en daarmee heeft hij Amerika veranderd, of je het nou mooi vindt of niet.

