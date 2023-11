Ik reed een keer op mijn motor achter een vrachtwagen waar vracht vanaf viel. Het is dat ik een waanzinnig goed reactievermogen heb (het is een keer gemeten op Universiteit Leiden en ik was sneller dan menselijk mogelijk is zeiden de wetenschappers, ha, ha) want daardoor was ik in staat om met een vrijwel onmogelijke stuuractie de afvallende lading te ontwijken. Zelfs nu nog vraag ik me nog wel eens af hoe ik dat toen in hemelsnaam heb geflikt. En zonet las ik over die aardbeving in Nepal (ben ik doorheen gereden op mijn eigen motor) ook zoiets daar in de Himalaya. Er ontstaan dan zogenaamde Land Slides die hele wegen langs een berg meenemen het ravijn in. Je moet dan soms wel dagen tot meer dan week wachten voor je verder kan rijden. Gelukkig was er bij de Land Slide die ik tegenkwam nog net een smal paadje langs de bergwand. Ik had denk ik 50 cm om overheen te rijden, rechts was de bergwand en links een honderden meters diep ravijn. Ik heb de gok gewaagd en pas naar links de afgrond in gekeken toen ik veilig aan de overkant was. Motorrijden is in ieder geval een stuk leuker en spannender dan autorijden.