In 1999 ben ik op mijn motor vanuit Zuid-Duitsland naar huis gereden. Het waaide best hard maar op het nieuws was geen enkele waarschuwing geweest voor een storm van orkaankracht. Nou dat heb ik geweten zeg want ze hadden de kracht van deze storm volledig onderschat en ook de richting van deze orkaan bleek van geen kanten te kloppen. Daar reed ik dan over de A61 met een zijwind van 180-190 km/u. Ik werd zonder dat ik er ook maar iets aan kon doen richting de vangrail geblazen. Daar ging ik dan stilstaan en reed ik weer heel langzaam vanaf de vluchtstrook de Autobahn weer op met slechts 70-80 km/u want harder ging gewoon domweg niet. Ik was de enige motor die nacht op de Autobahn, ha, ha. De hoogste gemeten windsnelheid die nacht was op een bergtop in Zwitserland en dat was 253 km/u. Normaal gesproken deed ik inclusief pauzes 7-8 uur over deze motorrit maar nu dik 12 uur. Echt totaal bizar en die nacht staat dan ook in mijn geheugen gegrift. Die nacht zijn er in het eeuwenoude bos rondom het Paleis van Versailles in slechts 2 uur tijd meer dan 10.000 bomen omgewaaid waaronder hele grote dikke eeuwenoude eiken. Achteraf hoorde ik dat het windkracht 13+ was geweest die nacht.