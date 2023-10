Hee kijk nou. Nu weten we ook opeens waar dat gekke tweetje van Timmerfrans dinsdag vandaan kwam, en vragen we ons af waar die evenwichtige staatsman die zijn partij onder controle had van afgelopen zondag gebleven is. GroenLinks/PvdA is het oneens met het stemgedrag van GroenLinks/PvdA over Israël, aldus GroenLinks/PvdA op de website van GroenLinks/PvdA. Gaat om deze motie van de SGP over "over in EU- en VN-verband steun uitspreken voor het Israëlische recht op zelfverdediging". Jezelf verdedigen gaat nu dus al te ver. Toelichting PvdA/GL hierr, stuk over interne druk daarrr. Zo ziet capituleren eruit.

Aangevallen DOOR WIE, Frans?

PvdA/GL

"De motie Stoffer is de afgelopen dagen rond gegaan op social media en heeft bij sommigen tot onbegrip en boosheid geleid over onze positie. Het was nooit onze bedoeling om schendingen van het internationaal humanitair recht te bagatelliseren of er uitzonderingen op te formuleren. We hadden hier een andere keuze moeten maken. Het was beter geweest als we zelf een motie hadden ingediend met onze eigen bewoordingen, en deze motie niet hadden gesteund."

De motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Israël slachtoffer is geworden van een afschuwelijke aanval door Hamas, waarbij zeker 1.200 Israëli’s zijn omgekomen en ook duizenden gewonden zijn gevallen, zodat het gaat om de dodelijkste aanval op Israël op één dag sinds de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust;

overwegende dat Israël voluit steun verdient in het uitoefenen van zijn recht op zelfverdediging, zeker waar het gaat om het ontmantelen van Hamas en diens commandostructuur en het terughalen van Israëlische gegijzelden;

overwegende dat het humanitair oorlogsrecht en beginselen als proportionaliteit en effectiviteit van groot belang zijn, maar dat naleving daarvan zeer bemoeilijkt wordt door het asymmetrische karakter van deze oorlog, inclusief het doelbewuste gebruik door Hamas van civiele objecten;

verzoekt de regering in EU- en VN-verband haar steun uit te spreken voor het Israëlische recht op zelfverdediging, en daarbij oog te houden voor de genoemde asymmetrie en complexiteit, met inachtneming van het internationaal recht;

verzoekt de regering tevens te voorkomen dat welke (ontwikkelings)steun vanuit Nederland of de EU dan ook, ooit terechtkomt bij terreurorganisaties als Hamas, of aangewend kan worden voor doelen als haatzaaien in Palestijnse lesmethoden, maar werkelijk en verifieerbaar ten goede komt aan (de basisbehoeften van) onschuldige Palestijnse burgers; verzoekt de regering tot slot proactief bij de Israëlische regering na te gaan aan welke humanitaire, medische of andere vorm van steun aan Israëlische zijde behoefte bestaat,

en gaat over tot de orde van de dag

Zegt u ons maar

Wat is er nou zo verschrikkelijk aan deze motie?