Met twee wereldtitels ben je een hele jongen, maar met drie wereldtitels hoor je pas echt bij grote de mannen. Dan sta je plots in het rijtje Brabham, Stewart, Lauda, schoonpapa Piquet en Senna. Als drievoudig wereldkampioen treed je in de voetsporen van de grote Epke Zonderland: de man die stond. Ooit de absolute koning van de ringen en een atleet die zijn sport naar een nieuw niveau tilde. Een beetje zoals Max momenteel de F1 in zijn greep houdt. Verstappen wint niet alleen, hij domineert, verbreekt records en kent geen genade. Dit hele seizoen marcheerde hij doelgericht richting zijn derde wereldkampioenschap en in deze zanderige sprintrace zet hij zijn laatste stappen. Hij heeft slechts drie puntjes nodig, dus winnen is geen vereiste. Dat zal Max niet tegenhouden om vanaf P3 de McLarens voor hem aan te vallen en dat Wilhelmus te laten klinken. Zelfs als dat niet lukt en hij dit weekend twee keer uitvalt, moet Perez vrijwel maximaal scoren om de Nederlander van de titel te houden en dat gaat uiteraard niet gebeuren. Terwijl de FIA zich druk maakt over hun rubbertjes, leggen wij de champagne vast koud. De wereldtitel is binnen handbereik, hij hoeft hem alleen nog maar te pakken.

