"Nobody Wopke Hoekstra roept op tot belasting op vliegen en einde aan fossiele subsidies".

Even. Namens wie roept die lutser dat? Is daar een democratische meerderheid voor? Nee. Is het namens het kabinet. Nee. Is dat het standpunt van het meer dan zieltogende CDA (zetel of 4 in de peiling)? Of roept die knakker gewoon alles om maar een baantje te krijgen? (antwoord: ja) Ten overstaan van een groep miljonairs die het aan hun reet zal roesten of ze belasting moeten betalen over een vliegticket omdat ze zelf géén belasting betalen (ook amper pensioenpremie trouwens) en dat ticket ook fluitend kunnen declareren. Wat is dat voor circus?