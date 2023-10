Toen de hele politiek in de VS nog hilarisch was, met dank aan één of andere oplichter, waren de betreffende artikelen niet aan te slepen. Inmiddels is het daar in dat shithole country verre van hilarisch.

Het is daar inmiddels een burgeroorlog maar met andere middelen. De hele wereld als je credit card en dat Pax Americana noemen. Een lokale impasse als een interbellum. Dat is nog nooit goed gegaan.

Maar Amerikanen en luisteren. Dat is daar met de paplepel al uitgegoten. Be all you can be. Mijn aars heeft meer common courtesy.