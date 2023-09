Precies wat het artikel aan aangeeft: beelden hebben symbolische waarde. Voor mij duidelijk wat dit beeld uitdrukt: semiotiek die al eindeloos is toegepast in oorlogsfilms. Of scenes van geheime spionagemissies bij nacht en ontij.

Nu 'non-fictie'-beelden die die symboliek in zich dragen. Er zijn toch tijden geweest waarin het ondenkbaar was dit te doen zonder interventie van de gewapende macht.

Of, tijden... kan me voorstellen dat als we met 40 Nederlanders in boten op oevers van zeg... Koreaans... grondgebied zo aankomen, dat we heel zwaar in de problemen zouden zitten.

Lijkt alsof de overheden (degenen die immers de interventie als beleid moeten stellen) deze beelden totaal anders lezen.

Nou ja, de diverse groepen die onze maatschappij momenteel domineren zijn hoe dan ook een het werk ons al onze klassieke symbolen nieuwe betekenis te laten geven. Man-vrouw. Volksidentiteit. Natuurelementen. Vrijheid. Waarheid. Tot liefde aan toe (die heeft wat toelichting nodig... 'liefde' werd in 'Corona-tijd' geladen met de betekenis 'afstand').

Maar mijn oprechte verbazing blijft: waarom staan wij, als samenleving, erbij en kijken ernaar? Is het echt zo dat deze verschuiving een realistische weergave is van hoe de meeste Nederlanders willen handelen? Is dit een gezonde democratie in effect?