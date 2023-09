Is van Amerongen helemaal oke? Hij zit te slikken en te hikken alsof er iets in de weg zit. Zwaar gegeten of wat heeft ie.

Afgezien daarvan, hij ziet dus niet dat hij zelf nogal is veranderd. Er zit echt wel wat licht tussen "je mag geen grappen meer maken over D66" en "de hele dag uit hetzelfde rechtse vaatje tappen zonder enige nuance". Maar goed hij ziet zichzelf dus als een speciale figuur die tegen de stroom in de zaken benoemt zoals ze zijn. Daar hebben er wel meer last van. Karel van Wolferen "iedereen is tegen mij dus ik moet wel gelijk hebben".

De buitenwereld ziet volgens mij wat anders: Radicaliserende oude bazen die geen zinnig woord meer uitkramen maar continu tegen de media, de politiek en eigenlijk alles aantrappen dat niet ongenuanceerd rechts is. Het Grote Gelijk heeft zich aan hen geopenbaard. Volgens mij is het lijntje vrij kort naar irrelevantie. Karel is dat lijntje over. Baudet helemaal. Voor van Amerongen is het code oranje. Nog even en dan rest Ongehoord Nederland en Cafe Weltschmertz waar men nog zit te wachten op deze orakels. De wereld alleen nog kunnen zien in fantasieloze rechtse clichés is echt heel erg saai. De hele tijd "deugpunten, woke, klimaatreligie, zwartjes, hoertjes, drank". Is dat echt heel erg gaaf? Heb toch een beetje de indruk dat het is misgegaan tussen hen en de eigen beroepsgroep en dat de rest van hun werkzame leven gevuld wordt met terugtrappen. Arnold Karskens. Ook eentje.