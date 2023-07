Ja we zijn hier op GSHQ niet zo van de administratie maar deze moesten we toch even afvinken. U zag hier eerder al verschillende video's die Michiel Lieuwma (enge man, praat ook met gure rechtse types zoals Timon Dias) maakte over die hele Michel Houellebecq/Kirac affaire en we hadden er nog eentje niet gehad. En dat is reuze zonde want het is een hartstikke leuke. Ariejan Korteweg van de Volkskrant is het namelijk niet geheel eens met Kirac en de eerdere afleveringen van de serie en brengt die mening op een prettig laconieke manier, en daar gaat Lieuwma dan weer op een soort artistiquaire (ja hoe zeg je dit als je gezellig warrig maar toch niet idioot bedoelt) manier tegenin. Overigens is Korteweg ook geen hersenloze Houellebecq-adept en sabelt hij diens boek over de kwestie (niet gelezen, wij zijn nog druk met deze, red.) genadeloos neer. Een prettig gesprek tussen twee mensen met verschillende uitgangspunten waar je als kijker wat van opsteekt, en u had toch net anderhalf uur niks te doen in uw anderszins enorm opwindende bestaan.

Oh deze was er ook nog (ja wij zijn niet van de admnistratie)