Ja, de art critic vind ik dan wat minder relevant in deze discussie. Had misschien beter een reguliere podcast kunnen opleveren. Over de scène daar in New York. Anekdotes waren wel leuk. Denk nog steeds dat het een grote manipulatie van Houellebecq is. Hij manipuleert de manipulator kirac Stephan en veranderd zo de beleving en de bedoeling van dit kunstwerk, de film, naar zijn ideeën. Die hele houding is nihilistisch spel. In de kern heeft hij gelijk. Hij speelt Houellebecq als acteur. Hij bestaat anders helemaal niet. Het doet me denken aan het boek de kaart en het gebied waar hij zichzelf als verloren dwaas opvoert die uiteindelijk poseert voor een schilderij en daardoor gruwelijk vermoord wordt de kunstenaar verslagen achterlatend.