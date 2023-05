ÉÍndelijk Kunstmeisje Kate aan het woord want die Stefan kennen we nou godverdomme wel

Hele aflevering

De kwestie voor iedereen achterin de zaal nog eenmaal copy paste samengevat:

Houellebecq wist heel goed waar hij aan begon, er is nooit iets in het geheim gefilmd en hij had moedwillig seks op camera met o.a. de Nederlandse Isa. Na het zien van de trailer schoot hij in paniek omdat met deze film het laatste beetje artistieke afstand tussen hemzelf en hetzelfde hoofdpersonage dat hij elke roman schrijft, definitief verdwijnt. Breaking News: auteur lijkt heel erg op het enige hoofdpersonage in al z'n boeken.

En dat ligt allemaal zo lastig dat er over twee dagen een geheel boek van zijn eigen hand over de kwestie verschijnt en de rechterlijke tussenstand is dat KIRAC de film voorafgaand aan publicatie aan Houellebecq moet tonen, en hij bij onvrede de publicatie opnieuw tegen mag houden door opnieuw naar de rechter te stappen.

Interviews met Philip van den Hurk, Jini en Isa na de breek.

Trailer

Iemand met geld en verstand van vissen

Jini total champ

Isa total champ