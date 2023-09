Laagvliegende plezierpaffers opgelet! Na jaren wachten ligt vanaf 15 december eindelijk de eerste legale wiet van Nederland in de schappen. U moet er wel voor naar Breda of Tilburg, want dat zijn de eerste gemeenten die het wietexperiment aftrappen. U weet wel, die extreem omslachtige proef met de kweek en verkoop van legale ganja die ooit onder druk van de Jezus-aanbidders in het leven is geroepen om legalisering zo lang mogelijk uit te stellen, terwijl ons ooit zo vooruitstrevende beleid links en rechts wordt ingehaald door landen die wel het licht zien. We dachten dat het daadwerkelijke experiment na alle vertragingen en problemen mogelijk nooit meer van start zou gaan, maar nu is de kogel toch door de kerk en zijn de eerste twee telers klaar voor leveringen. Eentje minder dan gepland, maar in Den Haag merkten ze ook dat het constante uitstellen gênant begon te worden. "Voor het behouden van draagvlak voor het experiment, hebben wij besloten om af te wijken van de voorwaarde dat minimaal drie telers gereed moeten zijn." Hoewel de eerste verkoop nu voor de deur staat, is legalisering nog ver weg. Pas aan het einde van Q1 2024 start een overgangsfase van zes maanden en daarna volgt het echte experiment van vier jaar, gevolgd door een evaluatie. Dat betekent dat pas rond 2029 een kabinet (waarschijnlijk Omtzigt II of Timmermans III) een besluit neemt over legalisering. Tot die tijd moeten we onze hoop halen uit het feit dat er überhaupt beweging zit in het sloomste experiment (zelfs voor cannabisnormen) ooit. Benieuwd of minister Yeşilgöz in december de gelegenheid luister bijzet door zelf de eerste legale joint over de longen te nemen.