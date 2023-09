Javier Milei heeft het bij het juiste eind dat socialisme onze vijand is. Welvaart wordt gemaakt door de vrije sector. Je hebt een kleine overheid nodig voor wetgeving en -handhaving (plus defensie en andere zaken in markten waar geen effectieve concurrentie kan plaats vinden, b.v. infrastructuur). Kapitalisme is ook een noodzakelijke voorwaarde voor vrijheid (naar Milton Friedman).

De overheid heeft in Nederland enorme schade aangericht met haar huidige belasting- en toeslagensysteem, alsmede de open bar voor die migranten die nooit hebben bijgedragen aan onze welvaart. Vergelijk ons BNP per persoon ($56k) maar eens met de VS ($75k), Australië ($64k) of Zwitserland ($92k). Of nog beter, met Noorwegen ($106k). Zij hebben hun gas en oliewinsten niet goedkoop weggegeven aan Italië of Duitsland en het ook niet over de balk gesmeten aan sociale uitkeringen en immigratie en dat zie je gelijk terug.

Socialisme is een ernstige ziekte...