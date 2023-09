Die foto onder "gao" einde van de tweede regel, roept herinnieringen bij me op over een oude vriendin van me. We studeerden samen op de universiteit, bijna 2,5 jaar al. Maar telkens als het zover kwam dan hield ze haar handje ervoor net als op de foto. Ik mocht er niet in. Het is door dat handje steeds ervoor dat ik tot de conclusie kwam dat zij het niet gaat worden. Ik ben toen gelukkig met een ander getrouwd die niet zo was, die er gewoon ook evenveel zin in had als ik. Met haar heb ik de 50 jaartjes trouwe dienst al volgemaakt. Die andere woont nog altijd in d't uppie in het oosten van het land. Na mij was er bljkbaar geen andere. Ja, ze heeft nog een boek geschreven samen met een andere. ik zie al voor me dat hij geconfronteerd werd met hetzelfde probleem. Ik hoop dat ie niet zo stom was als ik.