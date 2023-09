Dat Sigrid Kaag niets meer te vertellen heeft binnen D66 was al duidelijk toen ze Mark Rutte moest waarschuwen dat haar eigen fractie bezig was met een motie van wantrouwen tegen de demissionaire premier maar dat ze geen invloed had op de uitslag van het fractieberaad. Dat weg uit de politiek in Den Haag écht weg betekent, bevestigt ook opvolger Rob Jetten die in al z'n nieuwe energie gelijk maar een Sigrid Kaag is een heks-roeper op het schild hijst. Nieuwkomer Yesim Candan - die het eerder bij het CDA probeerde, via Rita Verdonk in het talentenklasje van VVD'er Frits Bolkestein terechtkwam terwijl PvdA'er Lodewijk Asscher ook een oogje op haar had, dat alles onderwijl columns tikkend voor RTL en samen met Stella Bergsma bedelend om een talkshow - schreef namelijk nog niet zolang geleden (H/T NRC) dat niet alleen Kaag maar ook Ank Bijleveld en Ankie Broekers-Knol heksen zijn en D66 een elitaire partij die selectief omgaat met de vrijheid van meningsuiting: En daar vliegt Kaag weg, op haar bezem. Die lezenswaardige column gaat natuurlijk over die kostelijke cartoon van Ruben Oppenheimer met Kaag die op haar vliegende veger op de Twin Towers afkoerst waarop D66 en Sjoerd Sjoerdsma in het bijzonder ontploften van woede. Verfrissend nietwaar dat Jetten niet te beroerd is zo'n D66-critica op z'n lijst te zetten en ook nog eens zo hoog. Speculeren over welke boze lager- al dan niet eens geplaatste D66'er NRC heeft getipt over deze twee jaar oude column in de comments.

Update 17.34: Candan trekt zich terug, Tjeerd de Groot schuift een plek op.