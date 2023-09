:

"Het punt is alleen, dat als een dader van Nederlandse afkomst is, het weinig zin heeft om te wijzen op de afkomst in de zin van we hebben ze zelf binnen gelaten"

Exact. Maar verzin nu *zelf* eens waarom deze opmerking van je alleen al een onuitroeibare blinde vlek toont. Het is - mij althans - overduidelijk: Als iemand autochtoon is, dan ligt het criminele gedrag aan alles maar niet de afkomst, als een dader allochtoon is dan ligt het per definite aan de afkomst, cultuur, en geloof.

Opvallend hoe weinig dit inzicht de mensen aan het denken zet over eigen vooroordelen. Het is iets dat erg veel niet-reaguurders die meelezen op GS (het zijn er meer dan je denkt) allang opvalt. Ik zal de quotes daarover niet aanhalen, ik weet zeker dat ze gejorist worden, maar het is zonneklaar dat er een blinde vlek bestaat bij heel veel verder keurige mensen, van hun eigen extreme vooringenomenheid.

Het punt is zelf zo, dat een WODC rapport dat op pagina 1 de hoofdconclusie "sinds 2010 is de criminaliteit onder jongeren met 50% afgenomen" bij De Telegraaf (en GS) toch leidt tot een "conclusie" dat de criminaliteit onder allochtonen sterk is toegenomen. Omdat in het laatste jaar een heel lichte stijging zichtbaar was ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is liegen met statistiek.