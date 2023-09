Daar hoort u ze niet over op de A12: de bedreigde, mishandelde en seksueel misbruikte Congolezen die lijden zodat u TimmerFrans trots kan maken met een nieuwe batterijbolide. Hele dorpen platgebrand, families uit hun huizen getrapt en gewassen vernield zodat de smerige kobaltmijnen de groeiende vraag naar dit belangrijke ingrediënt van EV-batterijen kunnen bijbenen. "Amnesty sprak boeren die zagen hoe hun akkers plotseling werden bezet door soldaten. De gewassen werden vervolgens met bulldozers vernietigd om plaats te maken voor mijnbouw. Een vrouw vertelt dat ze door drie soldaten werd verkracht toen ze probeerde haar gewassen te redden." En dat allemaal voor de uitbreiding van mijnen waarvan we al wisten dat kinderarbeid, corruptie en levensgevaarlijke situaties aan de orde van de dag zijn. Uitbreidingen die op zijn zachtst gezegd niet worden overlegd met de omwonenden. "Sommige bewoners kwamen er pas achter dat hun huizen afgebroken zouden worden toen ze rode kruizen vonden op hun gebouwen." Het is de vaak onbesproken schaduwkant van de geforceerde transitie naar een elektrisch wagenpark, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar de CO2-winsten en niet naar de achterliggende kosten. Het zijn wederom de allerarmsten ter wereld die deze rekening van onze groene ambities gepresenteerd krijgen. We zouden ze klimaatslachtoffers willen noemen, maar helaas is die term al geclaimd door de hierboven afgebeelde asfaltplakkers die al bij de klimaatpsycholoog moeten aankloppen als de buurman de verwarming te hoog heeft staan.