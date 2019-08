View this post on Instagram

“Deze week vieren we PRIDE in Amsterdam. We vieren dat iedereen er mag zijn, ongeacht religie, afkomst, seksualiteit of gender. We vieren dat je in ons land mag zijn wie je bent. Tenzij je een boerka draagt, dan wordt vanaf vandaag jouw zelfbeschikking, vrijheid en veiligheid drastisch ingeperkt door misselijkmakende symboolwetgeving. Ik hoop dat iedereen ziet en voelt hoe ironisch en verdrietig het is dat we deze week (50 jaar na de Stonewall rellen waar de PRIDE ooit is begonnen) met elkaar uitdragen 'Remember the past, create the future’.” We hadden ons gevoel over het verbod niet beter kunnen uitdrukken dan onze collega Marthe hierboven gedaan heeft. #prideweek #vrijheid #boerkaverbod