Nou, samengevat zit het dus als volgt. Amnesty Nederland kan zich niet vinden in de geschetste ophef en trouwens ook niet in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat hof toetst met het gronddocument van Amnesty in de hand, namelijk het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, zaken op hun vermeende a-relaxtheid. In 2014 oordeelde het dat het Franse boerkaverbod níét strijdig was met het EVRM. Amnesty bekent kleur, en gebruikt liever de (niet-bindende) lezing van het VN-mensenrechtencomité, dat oordeelt dat het Franse verbod "violated the human rights of two women by fining them for wearing the niqab". En dan gebruiken ze ook nog eens, zoals dr. Rijpkema onderstaand uitlegt, een verkeerde lezing van de uitspraak door het Europese Hof, dat oordeelde dat de nikaab beschaafde interactie tussen Europaan en de Ander onmogelijk maakt. Maar goed, de #burkabuddies neemt in ieder geval vlucht. Een soort #Illridewithyou maar dan vijf jaar later.