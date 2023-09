Oké, we gaan even speculeren, want het mannenblad met de goede interviews is aan een tweede leven begonnen. Na Jaimie Vaes krijgt nu Nicol Kremers een nietje in haar buik geschoten en daarmee is een blijvende terugkeer van vrouwen die zich identificeren als BN'er in de Playboy een feit. We kijken niet op van naaktplaatjes van Kremers, betalen voor foto's van haar poes kan al een tijdje bij haar OnlyFans, maar worden wel nieuwsgierig van de aankondiging van hoofdredacteur Stolker dat binnenkort een vijftigplusser uit de kleren gaat voor een goed interview. Logisch, vijftig is het nieuwe veertig en de jongste generatie koopt toch geen papieren tijdschriften. We moesten direct aan de enige echte ex-50Plus'er Liane den Haan denken, maar wellicht wikkelt Van der Plas zich in een boerenzakdoek voor wat aandacht nu Omtzigt een groot deel van haar potentiële kiezers jatte. Of schuift ze daar toch ""premierskandidaat"" Mona Keijzer voor naar voren? Misschien wil één van de vele politiekverlaters, zoals Lucille Werner, Sylvana Simons of Vera Bergkamp, wel volledig transparant terugblikken op haar carrière. De keuze is reuze: Koning Maxima is 52 jaar geworden, Wendy van Dijk passeerde vorig jaar de vijftig en Leontine Ruiters blaast binnenkort 55 kaarsjes uit en kon dit jaar wel wat afleiding gebruiken. Quinty Trustfull? Antoinette Hertsenberg? Astrid Joosten? Desnoods Tanja Jess nog een keer. We lezen uw suggesties graag in de reaguursels en vinden het allemaal prima, zolang het maar niet die aandachtspoes van Heleen van Royen is.