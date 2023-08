Wie had dat gedacht: mensen vinden een magazine met naaktfoto's van bekende vrouwen lang niet zo interessant als u de naaktfoto's van bekende vrouwen weghaalt. Dus na tien jaar van enkel interviews keren de blootplaatjes van BN'ers terug in de Playboy in een laatste wanhopige poging de oplagecijfers op te krikken. Al is de term 'BN'er' in de ogen van de bunny een breed begrip, omdat de eerste dame die ze gestrikt hebben vooral bekend is van het ooit batsen met Lil Kleine, het tegenhouden van autodeuren met haar hoofd en iets met een realityserie op een streamingsdienst waar niemand naar kijkt. Jaimie Vaes is verder vooral erg goed in bikinifoto's op Insta plaatsen, dus het verliezen van die laatste minuscule lapjes stof was geen grote stap. Playboy kondigt vol trots aan dat meer """BN'ers""" volgen en we hebben geloven direct dat er een hele lading semi-bekende aandachtsvrouwen klaarstaan om een nietje in hun nu nog strakke buik te krijgen om daarmee de onvermijdelijke irrelevantie nog een jaartje uit te stellen. De vraag is of het moderne publiek met toegang tot oneindig veel online naakt zit te wachten op een offline uitgeprinte versie van de grot waar Lil Kleine jarenlang zijn veertig rovers in spoot. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de hele fotoshoot 3,5 seconden na het uitkomen van het blad ergens online te bewonderen valt. Niet dat Playboy veel financiële risico's neemt hier, want waar de dames vroeger tussen de 80 en 150k vingen voor hun onthullende kiekjes moet Vaes het volgens de geruchten met een schamele 20k doen. Bekend bloot was nog nooit zo goedkoop.

Vroeger was alles beter