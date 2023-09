Alles wordt duurder maar niet goedkoper: boodschappen. We betalen ons helemaal scheel aan allerlei producten, van wc-papier tot bier tot rijst tot brood tot wortelsap tot melk tot paprika's tot blikvoer tot dierenvoer tot kipfilet tot gehaktballen tot kaas tot ham tot roomboter tot eieren tot schnitzels tot bakjes olijven tot hummus tot chips tot wasmiddel tot Optimel tot Nutella tot snoep tot tonijn tot koek tot cola tot koffie tot shampoo tot tandpasta tot muesli. Het maakt allemaal niks uit, want het is toch teringduur, het wordt alleen maar duurder, en over de grens is eigenlijk alles goedkoper. Het is ook gewoon lekker om iedere keer weer dezelfde opmerkingen te maken bij het verlaten van de Albert Heijn. NOU NOU NOU VIJFTIG EURO VOOR EEN BOODSCHAPPENTASJE!! En: VROEGER VULDE IK EEN KAR VOOR HONDERD GULDEN!! En: ACHT EURO VOOR EEN FLES OLIJFOLIE!! En dan precies hard genoeg, zodat alle kassamedewerkers van de Albert Heijn het kunnen horen, terwijl zij er ook niks aan kunnen doen, anders zaten ze niet achter de kassa.

Wat dan weer wel goedkoper is in vergelijking met een jaar geleden: groente. EN DAAR HEBBEN WE DUS HELEMAAL GEEN FUCK AAN. MARK RUTTE LEUGENAAR MAAKT PRECIES DE VERKEERDE DINGEN GOEDKOPER. NEEDDRLAND MARX RATTE WEGWEZEN. "Die trend van dalende prijzen op gebied van groente en fruit zet nu door. Inmiddels is een komkommer gemiddeld 10 procent goedkoper dan een jaar geleden. Vergeleken met de prijspiek in maart is een komkommer zelfs 34 procent goedkoper. Ook tomaten, broccoli en bananen zijn flink goedkoper dan tijdens de piek." Hallo barman doe maar twee bier, een schaal bitterballen EN EEN KOMKOMMER. Hallo ober ik wil graag de rauwkost. Is goed meneer had u daar de tomahawk steak bij gewild? Jongens jongens wat is het toch GEWELDIG dat een komkommer vorig jaar nog € 0,80 kostte en dit jaar € 0,72. Een prijsdaling uit de hemel. We rijden de bedenker van de komkommer op een kar door het dorp. En Truus jij boft maar, we gaan linea recta naar Gassan voor een Rolex we hebben immers een bak geld bespaard op die miljoen komkommers die we ieder jaar vreten! Enfin, wat is uw favoriete activiteit met een komkommer?