Okay dit zit dus als volgt. We hadden er een tijdje terug de kracht niet voor maar het gerucht was toen dat de Clintons, Obama's en de Democratische Partij de privé-chef van Obama genaamd Tafari Campbell in ondiep water hebben verdronken tijdens zijn verblijf in Huize Obama op Democratisch landgoed Martha’s Vineyard, omdat hij Obama's homoseksuele minnaar was en op het punt stond uit de school te klappen. Dat is sowieso waar want Campbell was loeifit, kon heel goed zwemmen en verdrinkt echt niet in een vijver tijdens het paddleboarden. Kortom, De Clitons, Obama's en DNC zijn weer eens schuldig tot hun onschuld bewezen is want zo werkt dat nu eenmaal - onderzoeksjournalist Tim Dillon legt het hier verder uit.

Ongeveer tegelijkertijd kwam uit dat Obama op 21-jarige leeftijd in 1982 naar een vriendin schreef: "In regard to homosexuality. (...) You see, I make love to men daily, but in the imagination." Dus natuurlijk zet Tucker Carlson nu voor de camera: Larry Sinclair, een meermaals veroordeelde oplichter met een strafblad van 27 jaar in meerdere staten, inclusief een vonnis van 16 jaar gevangenschap. Hij claimt al vanaf 2008 dat hij in 1999 twee keer op coke en crack seks heeft gehad met Obama - en hij beschuldigt hem van moord op een directeur van een kerkkoor, die Obama's andere minnaar zou zijn geweest. Larry Sinclair heeft de beweringen ook met leugendetector afgelegd en kwam uiteraard niet door die test.

Kortom, daar gaan we eens lekker voor zitten in afwachting van Tuckers bevraging van Sinclairs geloofwaardigheid. OH NEE dat doen we niet meer.

Ja die keuze leek snel gemaakt idd

Ja, het is schandalig van Tucker. (Maar wel gelachen en dat telt ook)

