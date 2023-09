Ook Oekraïne heeft 'jongeren'!

In 'zekere opiniesegementen' wordt dit nieuws natuurlijk rondgepompt als "Polen begint met uitlevering van Oekraïense mobilisatie-ontduikers" maar dat is, zoals het dat segment betaamt, prematuur en te kort door de bocht. Echter, er is wel degelijk rook.

Begin augustus ontsloeg Zelensky maar liefst alle "officials in charge of regional military recruitment centers amid a widespread corruption scandal." De reden was o.a. dat er bij rekruteringscentra talloze steekpenningen werden aangenomen om dienstplichtigen met gefabriceerde (medische) documenten onder hun dienstplicht uit te krijgen. En bovenop al dat binnenlandse gesjoemel zijn er dus ook nog eens vele tienduizenden militaire 'gegadigden' naar het buitenland gevlucht om hun dienstplicht te ontlopen.

En dit weekend kopte BILD: "Zelensky: overhandig onze deserteurs!" Vorige week zei Zelensky in een videobericht dat "sinds het begin van de oorlog alle vrijstellingen wegens ongeschiktheid voor dienst in combinatie met verdachte betalingen zijn gecontroleerd." Gezien de ernst en diepte van de corruptie rondom dienstplicht geloven we niet dat Zelensky de benodigde bandbreedte heeft om zoiets daadwerkelijk nu al volledig in kaart te hebben, maar z'n toon is gezet.

Vervolgens begon fractieleider van Zelensky's partij David Arahamia te opperen dat alle gevluchte 'deserteurs' uitgeleverd konden gaan worden en op die manier alsnog hun dienstplicht moeten vervullen. Die beslissing is nog niet gemaakt, maar betreft vele tienduizenden Oekraïense mannen van gevechtsleeftijd. BILD schrijft dat er daarvan nu zo'n 163.287 in Duitsland rondlopen.

Poolse kwaliteitskrant Rzeczpospolita (wiki) schrijft dat er vanaf de Russische invasie 2.87 miljoen Oekraïense burgers tussen de 18 en 61 jaar oud naar Polen gevlucht zijn en er inmiddels zo'n 2,8 miljoen weer teruggekeerd zijn naar Oekraïne. Maar zo'n 80.000 Oekraïense mannen van militaire dienstleeftijd zijn in dat proces "verdampt" en verblijven nog altijd in Polen. Het is onduidelijk hoeveel van hen legitieme, rechtsgeldige redenen hebben om mobilisatie te ontlopen, maar waarschijnlijk is dat echt maar een klein percentage van die 80.000.

Over hen zegt Fedir Venislavsky van de National Security, Defense and Intelligence Committee van het Oekraïense parlement dat dit aantal zeer belangrijk kan zijn voor de Oekraïense strijdkrachten. "Hij sluit niet uit dat Oekraïense aanklagers deze burgers in het buitenland gaat vervolgen."

Hoe noem je een onvrijwillige omgekeerde exodus?

BBC repootje over Oekraïners in Polen (6 maanden oud)