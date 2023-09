Staat er een pand met tientallen woningen leeg in Den Haag? Was die onbewoonbaar verklaard of zo? Of was iedere autochtoon al gevlucht en wilde "Bril" (oorspronkelijk) geen allochtonen in z'n langetermijninvestering?

Sowieso, waarom moet dat altijd in de Randstad? Niet dat ik het de plattelandieërs toewens maar, zijn er geen leegstaande gebouwen in gehuchtjes in Groningen/Drenthe? Veel goedkoper en ook veel minder overlast (ja, overlast) voor grote steden. Als bonus is de afgelegen locatie misschien een stimulans voor heimwee.